Happy New Year 2025 Wishes: दोस्तों और परिजनों को नए साल पर भेजें नवीनतम मैसेज और शायरी

Happy New Year 2025 Wishes Messages for Friends and Family in Hindi: नया साल 2025 बहुत सी उम्मीद लेकर या रहा है। ये ऐसा मौका है जब दोस्तों और परिजनों को हुम नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं। न्यू ईयर के बधाई संदेश और शायरी आप यहां से सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आज की पोस्ट में आपके लिए नवीनतम मैसेज लेकर आए हैं।

Happy New Year 2025 Wishes Messages for Friends

दोस्त को दोस्ती से पहले प्यार को मोहब्बत से,

पहले खुशी को गम से पहले और

आप को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

हैपी न्यू ईयर

दिन को रात से पहले चांद को सितारों,

से पहले दिल को धड़कन से पहले और,

आपको सबसे पहले हैपी न्यू ईयर।

हैपी न्यू ईयर

हर साल कुछ देके जाता है,

हर नया साल कुछ लेके आता है,

चलो इस साल कुछ अच्छा कर दिखाए।

हैपी न्यू ईयर

Happy new Year Shubhkamnayein

चांद को हो चांदनी मुबारक आसमान को हो,

सितारे मुबारकऔर हमारी तरफ से आपको हो।

यह नया साल मुबारक।

हैपी न्यू ईयर

सूरज सा चमकता रहें आपका जीवन,

सितारों सा झिलमिलाए आपका आंगन,

इन्ही दुआओ के साथ,

आपको नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं।

हैपी न्यू ईयर

आपकी आंखों में सजे है जो भी सपने,

और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए,

आप के लिए यही है हमारी शुभकामनाएं।

हैपी न्यू ईयर

रात का चांद सलाम करे आपको,

परियों की आवाज अदाब करे आपको,

सारी दुनिया को खुश रखने वाला खुदा ,

नव वर्ष के हर पल में खुश रखे आपको ।

हैपी न्यू ईयर

New Year Messages for Family in Hindi

इस नए साल में खुशियों की बरसाते हो प्यार के दिन,

और मोहब्बत भरी राते हो रंजिशें नफरत मिट,

जाए सदा के लिए सभी के दिलो में ऐसी चाहते हो।

हैपी न्यू ईयर

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोच कर उदास न हो,

करो खुशियों के साथ नए साल को मंजूर।

नए साल की ढेर सारी बधाई

हैपी न्यू ईयर

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने एडवांस में यह पैगाम भेजा है।

हैपी न्यू ईयर

हर साल आता है, हर साल जाता है

इस नए साल में आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है ।

नया साल मुबारक हो।

हैपी न्यू ईयर

स्वर्णिम बने भविष्य आपका

जीवन हो सुगम-सफल

एक नया संकल्प लेकर आप

नव वर्ष को बनाए उज्जवल ।

नए साल की ढेर सारी बधाई

हैपी न्यू ईयर

न्यू ईयर शायरी

मुझको बदल रहे हो, हर साल की तरह,

और मैं भी जा रहा हूं, हर बार की तरह

अगर तुम जो कुछ न बदले, तो मेरा जाना फिजूल है,

अगर अब भी जो न समझे, तो मेरा आना फिजूल है।

हैपी न्यू ईयर

अपने दिल को कल की आशाओं से और

अपने मन को कल की यादों से भर दें

आप को न्यू ईयर की शुभकामनाएं।

हैपी न्यू ईयर

फरिश्ता बनके कोई आएगा

सारी उम्मीदें तुम्हारी पूरी करके जायेगा

क्रिसमस के इस शुभ दिन पर

गिफ्ट खुशियों को दे जाएगा

हैपी न्यू ईयर

नए साल के लिए बधाई संदेश

सुख, संपत्ति, स्वरुप, संयम, सादगी,

सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य,

सम्मान, शान्ति एवं समृध्दि की

मंगल कामनाओं के साथ मेरे एवं

मेरे परिवार की तरफ से आप एवं

आप के परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

हैपी न्यू ईयर

हर साल आता है हर साल जाता है

इस आने वाले साल आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है।

हैपी न्यू ईयर

बीते साल को विदा इस कदर करते हैं,

जो नहीं किया वो भी कर गुजरते हैं।

नए साल के आने की खुशियां तो सब मनाते हैं,

हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मनाते है।

हैपी न्यू ईयर

दुःख ना हो कोई गम न हो,

कोई आंख कभी भी किसी की नम न हो!

दिल किसी का न तोड़े,

साथ किसी का ना छोड़े!

बस प्यार का दरिया बहता हो,

ये काश 2025 ऐसा हो..!!

हैपी न्यू ईयर

नए साल के लिए शुभकामना संदेश

मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल के

करीब के लोगों के साथ अपना समय

बिताएं, एक अदभूत और अच्छे न्यू ईयर की शुभकामनाएं।

हैपी न्यू ईयर

सच्चे दिल से न्यू ईयर मनाना

सबको खुशी का हिस्सा बनाना

अपना पराया सब भुला कर

दिल से सब को गले लगाना।

न्यू ईयर की शुभकामनाएं

हैपी न्यू ईयर

हर दम खुशियां हो साथ

कभी दामन न हो खाली

हम सब की तरफ से

हैपी न्यू ईयर

भूल जाओ बीता हुआ कल दिल में बसा लो,

आने वाली पल खुशियां लेकर आएगा,

आने वाला कल हैपी न्यू ईयर

Happy new Year Badhai sandesh

नया वर्ष नई उम्मीद नए विचार नई,

उमंग नईशुरुआत भगवान करे,

आपका हर सपना हकीकत बन जाए।

हैपी न्यू ईयर

नवंबर गया, दिसंबर गया,

गये सारे त्योहार।

नए साल की बेला पर झूम रहा संसार

अब जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार,

मंगलमय हो आपके लिए 2024 का साल।

हैपी न्यू ईयर

हम आपके दिल में रहते हैं,

इसलिए आपके सारे दर्द सहते हैं,

कोई हमसे पहले विश न कर दे आपको,

इसलिए सबसे पहले,

पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकमनाएं देते हैं।

हैपी न्यू ईयर

