New Year 2025 Wishes for Brother in Law: नए साल पर जीजा जी को भेजें ये शानदार मैसेज और बधाई संदेश

Happy New Year 2025 Wishes for Brother in Law in Hindi: जीजा जी हैप्‍पी न्‍यू ईयर के मैसेज आपको यहां मिलेंगे। यहां अनोखे और प्यारे नए साल की शुभकामनाओं, भाई के नए साल के संदेशों और कोटस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो आपको इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने जीजाजी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अपनी शुभकामनाएं भेजने के लिए उनका उपयोग करें।

नया साल, नया दिन, नयी तमन्ना जीवन की,

चलो मिल बैठ तय करे खुशियां अपने आँगन की,

सबको मुबारक हो नया साल नयी किरण जीवन की,

चलो बनाये ज़िन्दगी को जोश उमंग से भरे पलो की,

सबके पूरे हो सपने, ऊंचाईयां मिले जीवन की,

चलो मिल बैठ बांट ले सुख दुःख अपने किस्मत की…

देखो नूतन वर्ष हैं आया,

धरा पुलकित हुई गगन मुस्काया,

एक खूबसूरती, एक एहसास, एक ताज़गी,

विश्वास एक सपना,

एक सच्चाई एक कल्पना,

यही है एक नव वर्ष की शुरुआत,

नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

भूल जाओ तुम अपने दुख भरे सारे पल,

नाचो, गाओ, झुमो और जी लो हर एक पल,

क्यों की आ रहा है 2025 का यह नया साल,

लेकर आपके जीवन में खुशियों भरा त्यौहार,

नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकानाएं।

जीजा जी हैप्‍पी न्‍यू ईयर

भूल जाओ वो बीता साल,

गले लगाओ ये आने वाला नया साल,

करो दुआ सब मिलकर इस परमात्मा से,

की पूरे हो सपने इस साल,

नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आपकी आंखो में सजे सभी सपने पूरे हो इस साल,

मुबारक हो आपको खुशियों से भरा 2025 का यह नया साल।

लक्ष्मी जी का हाथ हो

सरस्वती जी का साथ हो

गणेश जी का निवास हो

और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाशही प्रकाश हो

नए साल की अनंत शुभकामनाएं।

स्वर्णिम बने भविष्य आपका

जीवन हो सुगम-सफल

एक नया संकल्प लेकर आप

नव वर्ष को बनाए उज्जवल।

नए साल की ढेर सारी बधाई

हर साल आता है, हर साल जाता है

इस नए साल में आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है।

नया साल मुबारक हो

मिजाज मस्ती का, खुशहाल नया लाया है,

सुहाने ख्वाब का कमाल नया लाया है

दिलों की ख्वाहिशों को और हवा दे देना

तुम्हारे वास्ते यह साल नया आया है।

नए वर्ष का ये प्रभात,

बस खुशियां ही खुशियां लाये,

मिट जाये सब मन के अंधेरे, हर पल बस रोशन हो जाए।

दुख का एक लम्हा भी आपके पास न आए,

दुआ है मेरी कि ये साल आपके लिए खास बन जाए।

नया है साल, नया है यह सवेरा,

सूर्य की इस नई किरण से दूर हो निराशा का अंधेरा

हर साल कुछ देकर जाता है,

हर नया साल कुछ लेकर आता है,

चलो इस साल कुछ अच्छा करके दिखाएं

नया साल मनाएं।

नया साल मुबारक हो जी।

