Happy New Year 2025 Messages for Father in Hindi: पिता जी से लें नए साल पर आशीर्वाद और भेजें न्यू ईयर की शुभकामनाएं

Happy New Year 2025 Messages for Father in Hindi: नए साल का उत्साह पिता के आशीर्वाद के साथ मानता है। जब आप अपने जीवन का एक नया वर्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो इस विशेष दिन पर अपने प्यारे पिता को शुभकामनाएं दिए बिना यह अधूरा है। पिता के लिए नववर्ष 2025 की प्यारी शुभकामनाएँ भेजकर उनके लिए इस दिन को विशेष बनाएँ, जो आपकी खुशी को व्यक्त करता है और उनके लिए एक शानदार वर्ष की कामना करता है। माता-पिता के लिए नए साल की शुभकामना संदेश आपके दिलों को जोड़ने की शक्ति रखते हैं। पापा को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजें।

Happy New Year 2025 Messages for Father in Hindi

धरती के जैसा धैर्य है आपका

आसमन से भी ऊंची है ऊंचाई,

सदा खुशियां ही खुशियां रखी जीवन में

कभी न आने दी कोई तन्हाई।

Happy New year to you

बच्चों को रख दिया छाँव में

चाहे खुद जलते रहे धूप में,

देखा है मैंने ऐसा एक फरिश्ता धरती पर

पिता के रूप में।

Happy New year 2025 to you!!!

मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं खोते है आपा,

धरती पर एक ही जाँबाज है ऐसा

वो है मेरे प्यारे पापा।

Happy New year 2025

Happy New Year My Father

नेवला बनकर रहना है जीवन में

चाहे कैसा भी आ जाएं सांप,

यही सीख दी है पापाजी आपने

त्याग और परिश्रम की परिभाषा है पापा आप।

हैप्पी न्यू ईयर पापा जी

बेमतलब की इस दुनिया में मेरे पिता ही शान है,

उनसे ही दुनिया में मेरी पहचान है।

Happy New Year My Father

आपने पूरी की है मेरी हर इच्छा ,

कोई नहीं हो सकता मेरे लिए आपसे अच्छा,

मेरी छोटी-सी ख़ुशी के लिए आप बहुत-कुछ सह जाते हैं पापा। Happy New Year to You

आप मेरी जिंदगी की पहली पाठशाला हैं और आप ही हर वक्त मेरे सबसे करीब होते हैं। आपके विचार और व्यक्तित्व ही मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। Happy New Year 2025

Happy new year dear father

मुझे हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देकर आप हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर पिताजी

मैं पतंग हूँ तो पापा है मेरी डोर,

पढ़ा-लिखाकर बढ़ाया है मुझे आसमां की ओर।।

Happy New Year 2025 Father

पिता से अच्छा मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। हमने आप से ही सारे गुण सीखे है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार ढलकर काम कैसे करना है. happy new year dear father

संघर्ष की आंधियों में मैंने देखि पिता रूपी हौसलों की दीवार,

चेहरे पर रख मुस्कान हर परेशानी से लड़ी है वो दो धारी तलवार,

जिनके हर शब्द से प्रेरित हो जाए आदमी

ऐसी लड़ी रखते है उनके विचार।

बच्चों के लिए पापा से बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे पापाजी को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह साल अनंत खुशियां लेकर आएं।।

जब तक मेरे कंधे पर पापा का हाथ है, मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हैप्पी न्यू ईयर पापाजी

यह नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां और अनंत आनंद भरे पल लेकर आएं. आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे है. Happy New Year 2025 Papa

Happy new year 2025 papa ji

मुझे बिना मांगे सब कुछ देने वाले और सत्य का पाठ पढ़ाने वाले मेरे पापा को नव वर्ष २०२४ की ढेर सारी शुभकामनायें।

पापा के बारे में क्या लिखूँ, मैं खुद ही उनकी लिखावट हूँ। पापा का होना बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नए साल की बधाई हो पापा जी।

आपसे मिली हिम्मत मुझे जीवन के हर पड़ाव पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। Happy New Year dear father sahab.

अपनी हर परेशानी को मुस्कान में छिपाकर हमें जीवन की हर ख़ुशी देते हो. मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। नववर्ष की बधाई हो पिताजी।

यह आपसे मिली हिम्मत ही है जो मुझे परेशानी को झेलने और आगे बढ़ने का संकल्प देती है. आपकी दी हुई सीख और संस्कार संसार के किसी अन्य स्कूल में नहीं सिखाये जा सकते। Happy New Year Papa ji.

जिस इंसान ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया,

उसी की वजह से आज मैं जीवन में इस ऊंचाई पर पँहुच पाया।

आपका कंधा ही था मेरे बचपन का ठिकाना,

सबसे अच्छा निर्णय है ऊपरवाले का

आपको मेरा पापा बनाना।

नए साल की मुबारक हो पापा

अपनी मेहनत से मुश्किलों के पत्थरों को हटाकर हमारा जीवन आसान बनाया है,

क्या तारीफ करूँ पापा मैं आपकी

आपके कर्मों ने ही हमारी सफलता का मार्ग बनाया है।

Happy New year 2025 to you.

