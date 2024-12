Happy New Year 2025 Greetings Shayari Messages for Wife: नए साल पर पत्नी को रोमांटिक शायरी मैसेज भेजें और कहें हैप्पी न्यू ईयर

By

Happy New Year 2025 Greetings Shayari Messages for Wife in Hindi: इस साल पत्नी को रोमांटिक मैसेज भेजें। पत्नी के लिए नए साल की शुभकामनाएँ सुंदर कार्डों के साथ-साथ पत्नी के लिए गुलाब और उपहारों के माध्यम से भेजी जाती हैं। नए साल की शुभकामनाएँ पत्नी को अधिक प्यार और विशेष महसूस कराएंगी। कोई भी नए साल के जश्न की तस्वीर और नए साल की शुभकामनाओं वाले संदेश अपलोड करके सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से भी शुभकामनाएं भेज सकता है।

Happy New Year 2025 Greetings Messages for Wife

कभी हंसती है तो कभी रूलाती है

ये जिन्दगी भी न जाने कितने रंग दिखाती है,

लेकिन एक इंसान जो सदा साथ निभाती है,

मेरी प्यारी वाइफ कहलाती है।

Very Happy New Year My Wife!

जो कोई समझ न सके वो बात हैं हम

जो ढल के नयी सुबह लाये वो रात हैं हम,

छोड़ देते हैं लोग रिश्ते बनाकर

जो कभी न छूटे वो साथ हैं हम।

Wish you Wonderful New Year 2024!

इस नए साल में तेरा साथ चाहिए,

तेरी मुस्कान में हर खुशी चाहिए।

हमारी जिंदगी एक खूबसूरत गीत बने,

तेरे साथ हर दिन बेहतरीन चाहिए।

हैप्पी न्यू ईयर माय डिअर वाइफ!

एक इंसान मिला मुझे लाइफ में

है वो बड़ी अच्छी,

2025 में उसका हर ख्वाब

हर भावना हो सच्ची।

Happy New year My Love!

New Year Romantic Shayari for Wife in Hindi

नए साल में तुझे सारी खुशियाँ मिले,

तेरे सभी ख्वाब सच हो जाएं।

हमेशा यूं ही हंसी तेरे चेहरे पे हो,

तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है।

हैप्पी न्यू ईयर माय लव!

नये साल में तेरी मुस्कान,

हमें हर खुशी दे जाए।

तेरी हँसी में वो मिठास हो,

जो हर दर्द को भुलाए।

नववर्ष की शुभकामनाएं माय डियर!

Wish you Wonderful New Year 2025

तुम हैप्पी नया साल हो,

तू मेरी मैं तेरा दिल हूँ,

कोई ना बुझा सके इस दिल को,

तभी तो मैं तुम्हारे काबिल हूं।

हैप्पी न्यू ईयर माय वाइफ!

New Year Wishes for Wife in Hindi

है दुआ मेरी भगवान से,

सदा खुश रहे मेरा हमसफ़र,

पा लो तुम हर वो मंजिल

जिस पर कभी न पहुंची हो किसी की नजर।

Happy New Year 2025 My Wife

सब मिल गया तुम्हें पाकर

हर गम मिट गया तुम्हें पाकर,

सवर गई है हमारा जीवन

तुम्हें अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाकर।

Happy New Year My Baby

खुला मेरी लाइफ का टिंडर

तूने किया राइट स्वाइप,

मैं बन गया पति

तू बन गई मेरी वाइफ।

पत्नी के लिए नए साल की शुभकामना

बीते साल को विदा इस कदर करते हैं

जो नहीं किया वो भी कर बैठते हैं,

नए साल के आने की खुशियाँ तो सब मानते हैं

हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मानते है।

!!नए साल की शुभकामनायें!!

Wife ko new year wishes in hindi

जब जिंदगी में तूफान आता है

तो मेरी जुबां पर तुम्हारा नाम आता है,

शुभकामना हो तुम्हें नए साल की,

तू मेरे हर वक्त काम आता है।

वाइफ पर नए साल की प्यार भरी शायरी

लाये खुशियां नया साल और

न हो किसी मुश्किल से सामना,

है मेरी नववर्ष पर सिर्फ यही शुभकामना।

New Year Shayari for Wife in Hindi

हाय मेरी जान

तेरे साथ रहने की है ख्वाहिश,

दुआ करता हूँ उपरवाले से

पूरी हो जाये तेरी हर विश।

हैप्पी नई ईयर 2025

दुआ मेरी रब से

वो मुझे खिलाये कुरकुरे,

दे इतनी शक्ति कि

झेल सकूं वाइफ के नखरे।

Naya Saal Ki Badhai Ho !

Happy New year My Love

नववर्ष मुबारक शायरी वाइफ के लिए

Happy New Year My Wife

