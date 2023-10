Hamas Military: हमारी कैद में 200-250 लोग, विदेशी हमारे मेहमान, हालात सुधरने पर कर देंगे रिहा

Aaj Samaj (आज समाज), Hamas Military, गाजा पट्टी: इजराइल और फलस्तीन के आतंकी समूह हमास के बीच जारी लड़ाई का आज 11वां दिन है और इस बीच हमास की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास मिलिट्री के प्रवक्ता अबु ओबेदा ने कहा है कि उनकी कैद में इस समय 200 से 250 नागरिक हैं और इनमें से विदेशी नागरिक हमारे मेहमान हैं। ओबेदा ने कहा, हालात सुधरने पर हम इन्हें रिहा कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह गाजा में इजराइल के बड़े जमीनी आपरेशन से नहीं डरते हैं।

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने इस बीच बताया है कि उन्होंने सोमवार को रात भर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। कल रात को इजराइल की संसद (नीसेट) का भी विशेष सत्र हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्ला और ईरान को वॉर्निंग दी। गौरतलब है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल पर हमले कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने भी इजरायल को हमले के लिए चेताया है।

नेतन्याहू ने कहा, हमास से जंग अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध की तरह है। अधिकारियों ने कहा, हम अपने दुश्मनों से केवल इतना कहना चाहते हैं कि वह इजराइल को आजमाने की गलती न करें। नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इजराइल हमास जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा, रूस जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है।

इजराइली फौज जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है और उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इधर, मंगलवार सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजराइल जाएंगे। यह ऐलान उन्होंने पीएम नेतन्याहू और अधिकारियों के साथ 7 घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे की वजह से गाजा में इजराइल के जमीनी हमले में देरी हो सकती है।

हमास ने सात अक्टूबर को जब इजरायल की सीमा में घुसकर हमला किया था तो उसने इजरायल के कई लोगोंं के साथ ही विदेशी नागरिकों को अगवा भी कर लिया था। अब हमास की सैन्य शाखा इज्ज अद दीन-अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली की एक महिला का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इस्राइल-फ्रांस की दोहरी नागरिकता रखने वाली 21 साल वर्षीय मिया शेम दिखाई दे रही है।

🚨 Hamas released a propaganda video of one of the hostages to show that they are taking care of her.

They are animals that kidnap people and burn them

Share with the world🌎#Gaza #IsraelGazaWar #Israel #IsraelAtWar #HamasTerrorist pic.twitter.com/Ni9ZwtSwgb

— Stay-with-us (@DollarAndSense_) October 16, 2023