Best Wishes for Ramadan 2022 चांद की पहली दस्तक पे चांद मुबारक

Happy Ramadan 2022: रमजान का पवित्र महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इस्लामिक मौके पर सभी मुसलमान रोजा रखकर अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। पत्नी, प्रेमी, पति, दोस्तों, परिवार और अन्य सभी के लिए रमजान करीम संदेशों के साथ इसे अपने आस-पास के सभी लोगों के लिए विशेष बनाएं। उनके साथ रमजान संदेश 2022 और ईद मुबारक संदेश उन्हें जीवन में शुभकामनाएं और खुशी की कामना के लिए साझा करें।

रमजान मुबारक!

चांद की पहली दस्तक पे चांद मुबारक कहते हैं हम

सबसे पहले आपको रमजान मुबारक कहते हैं हम



रमजान मुबारक!

खुशियां नसीब हो जन्नत नसीब हो

तू चाहे जिसे वो तेरे करीब हो

कुछ इस तरह हो करम अल्लाह का

मक्का और मदीना की जियारत नसीब हो



आप सभी को रमजान मुबारक!

जिक्र से दिल को आबाद करना,

गुनाहों से खुद को पाक करना

हमारी बस इतनी सी गुजारिश है कि

रमजान के महीने में हमें भी

खुद की दुआओं में याद रखना



रमजान मुबारक

ऐ चांद उनको मेरा ये पैगाम देना

खुशी का दिन और हंसी की शाम कहना

जब देखें वो तुझे तो उन्हें रमज़ान मुबारक कहना

Happy Ramadan 2022

