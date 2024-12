Facebook Status Messages for Christmas 2024 in English: लोग फेसबुक पर अपनी स्टेटस वॉल के माध्यम से क्रिसमस की शुभकामनाएं (Christmas greetings) भेजते हैं जहां वे दीवार पर क्रिसमस की शुभकामनाएं (Christmas messages) अपलोड करते हैं और दोस्तों को इस तरह शुभकामनाएं देते हैं।

Christmas Facebook Status image Messages

Christmas Facebook Status Messages

Wishing all my friends a very Merry Christmas. May Lord bless everyone with good health and prosperity.

May this Christmas bring peace, joy and happiness in everyone’s lives. Wishing you all a very happy merry Christmas.

मेरे सभी दोस्तों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ। प्रभु सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें।

यह क्रिसमस सभी के जीवन में शांति, आनंद और खुशहाली लाए। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ

Christmas Wishes

I hope you all have a wonderful Christmas. May Lord Jesus bless all with happiness, peace and prosperity.

May this day bring lots of love, joy and laughter. It is a time of praying and merry making for the Lord is born. Merry Christmas.

मुझे आशा है कि आप सभी का क्रिसमस शानदार रहेगा। प्रभु यीशु सभी को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें।

Merry Christmas 2024

यह दिन ढेर सारा प्यार, खुशी और हँसी लेकर आए। यह प्रभु के जन्म के लिए प्रार्थना करने और आनंद मनाने का समय है। क्रिसमस की बधाई।

Wishing you all a very happy merry Christmas. Celebrate this Christmas with your near and dear ones. May God bless everyone with peace and happiness.

आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस क्रिसमस को अपने प्रियजनों के साथ मनाएं। भगवान सभी को शांति और खुशी प्रदान करें।

Merry Christmas 2024

Christmas Wishes for Facebook Status

क्रिसमस के अवसर पर, आइए हम एक यादगार अतीत और एक धन्य वर्तमान के लिए भगवान को धन्यवाद दें।

Merry Christmas 2024

आपको अपने प्रियजनों के साथ दावतों और मौज-मस्ती से भरे शानदार क्रिसमस की शुभकामनाएं।

Merry Christmas 2024

अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस समारोह का अधिकतम लाभ उठाएँ। क्रिसमस की बधाई।

Merry Christmas 2024

On the occasion of Christmas, let us thank God for a memorable past and a blessed present.

Wishing you a wonderful Christmas with your loved ones full of feasts and fun.

Make the most of the Christmas celebrations with your family and friends. Merry Christmas 2024.

Merry Christmas Facebook Status in Hindi

क्रिसमस की ये सबसे अच्छी बात है कि आप इसको अपनों के साथ मनाते हैं। क्रिसमस की बधाई।

आशा है कि आपके क्रिसमस में खुशियाँ भरी हों और अपनों का ढेर सारा प्यार हो।

Merry Christmas 2024

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्यौहार जिसमें भरे हो रंग ढेर सारे और भरा हो बहुत सारा प्यार।

Merry Christmas 2024

Christmas ki yeh sabse achi baat hai ki aap isko apno ke saath manate hain. Merry Christmas.

Asha hai ki aapke Christmas mein khushiyon ki bahar ho aur apno ka dher saara pyaar ho.

Mubarak ho aapko Christmas ka tyohar jismein bhare ho rang dher saare aur bhara ho bahut saara pyaar.

Funny Merry Christmas Facebook Messages

The only expression you are allowed to wear this Christmas is of happiness. Have a Merry Christmas.

Keep all the problems away and embrace all the joys to make it a memorable Christmas.

Wishing you a magical Christmas where there are only blessings and there is only happiness.

Merry Christmas 2024

