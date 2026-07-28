Suneil Anand Passes Away: देव आनंद के बेटे सुनील का निधन

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Rajesh
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अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो लंदन में रह रहे थे। उन्हें वहां हार्ट अटैक आया था।
Suneil Anand Passes Away: देव आनंद की पत्नी और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक अपनी एकलौती बेटी के साथ ऊटी में रहती हैं।
Suneil Anand Passes Away: देव आनंद की पत्नी और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक अपनी एकलौती बेटी के साथ ऊटी में रहती हैं।

लंदन में आया हार्ट अटैक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
Suneil Anand Passes Away, (आज समाज), लंदन: अपने जमाने के मशहूर दिवंगत अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। करीब 70 साल की उम्र में लंदन में उन्होंने आखिरी सांस ली। सुनील की बहन देविना आनंद की बेटी गिनी नारंग ने एक बयान जारी कर अपने मामा के निधन की पुष्टि की है।

साथ ही बयान में उन्होंने लोगों से कहा कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार की निजता का सम्मान किया जाए। सुनील की मां और देव आनंद की पत्नी और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक अपनी एकलौती बेटी के साथ ऊटी में रहती हैं। वो 94 साल की हैं।

भांजी गिनी नारंग ने की निधन की खबर की पुष्टी

सुनील की भांजी गिनी नारंग ने मामा के निधन की खबर की पुष्टी करते हुए एक बयान जारी किया। इस बयान में लिखा गया है, गहरे दुख के साथ हम अपने परिवार की तरफ से सुनील आनंद के निधन की खबर शेयर कर रहे हैं।

लोगों के प्यार, दुआओं और सहयोग से हमें बहुत सांत्वना मिल रही है, जिसके लिए हम दिल से आभारी हैं। हम अनुरोध करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमें थोड़ी निजता दी जाए।

साल 2011 में देव आनंद की हो चुकी मौत

सूत्रों के मुताबिक सुनील आनंद को दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 28 जुलाई की सुबह उनका निधन हो गया। गौर करने वाली बात ये है कि जिस अस्पताल में साल 2011 में देव आनंद ने आखिरी सांस ली थी, उसी अस्पताल में उनके बेटे सुनील ने भी दुनिया को अलविदा कहा।

सुनील की पहली ही फिल्म हो गई फ्लॉप

आमतौर पर तमाम बड़े सितारे अपने बच्चों को ग्रैंड तरीके से हीरो या हीरोइन के तौर पर फिल्मों में लांच करते हैं। मगर देव आनंद ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने बेटे को बॉलीवुड में लांच तो किया था, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर।

देव आनंदन ने साल 1984 में एक फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसका नाम आनंद और आनंद था। देव आनंद इसमें लीड रोल में थे और फिल्म का हिस्सा राखी और स्मिटा पाटिल भी थीं। इसमें सुनील ने सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया था। पर फिल्म फ्लॉप हो गई थी।

लगातार कई फिल्मे रही फ्लॉप

इसके बाद सुनील ने लीड रोल में भी फिल्में की। उन्होंने कार थीफ में लीड रोल निभाया। इसमें विजयता पंडित के साथ वो नजर आए थे। फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। सुनील के अंकल के निर्देशन में बनी फिल्म मैं तेरे लिए भी सिनेमाघरों में नहीं चली। बाद में भी उन्होंने कुछ फिल्में की, पर उनका करियर पटरी पर नहीं आ सका।

कमबैक भी रहा फ्लॉप

कई सालों के बाद साल 2001 में वो फिल्म मास्टर से बड़े पर्दे पर लौटे, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया। ये एक मार्शल आर्ट्स वाली फिल्म थी। पर ये भी नहीं चल पाई। इसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में एक्टर के तौर पर काम नहीं किया।