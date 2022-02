Sapna Choudhary Dance Video

आज समाज डिजिटल, मुंबई

अक्सर अपने डांस को लेकर चर्चा में रहने वाली हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। सपना ने स्टेज पे नाच चाहे मजबूरी में शुरू किया था पर लेकिन आज वो हरियाणा की देसी क्वीन बन चुकी है। शादी के बाद से ही सपना ने स्टेज शोज बंद कर दिए थे पर लेकिन वो अभी भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। और आए दिन अपनी वीडियोस से फैंस का दिल जीतती रहती है।

सपना ना सिर्फ अपने नाच बल्कि अपने एक्सप्रेशंस की वजह से भी लोगो के दिलो में राज करती है। वीडियो शेयर करने के साथ सपना ने कैप्शन में लिखा है की कागा भी बोल्या है। और अपने हर पोस्ट पर सपना को कमैंट्स के जरिये भी फैंस का भी भरपूर प्यार मिलता है। सपना चौधरी का एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमे वह ग्रीन कलर का सूट पहने हुए है।

देसी क्वीन को देखर ऐसा लग रहा है कि वह किसी शादी समारोह में है। और वह हरे रंग के सूट में गोली चल जावेगी गाने पर नाचती हुई नज़र आयी। उन्होंने इसके साथ गले में मंगलसूत्र भी पहना हुआ है और पैरों में पायल भी। अभिनेत्री स्टेज पर खूब धमाल मचा रही है। उनके फैंस हमेशा की तरह ही हूटिंग करते नज़र आये।

