स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया फिल्म का प्रमोशन RRR Team at Statue of Unity

RRR Team at Statue of Unity : निर्देशक एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। बेंगलुरु, हैदराबाद और दुबई के बाद एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) और एक्टर जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram Charan) सहित ‘आरआरआर’ (RRR) की टीम ने बड़ौदा में सरदार वल्लभभाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रोमोशनल टूर किया। इस टूर के साथ ही ‘आरआरआर’ (RRR) भारत के इस स्मारक पर जाने वाली पहली फिल्म बन गई है।

प्रोड्यूसर्स और फिल्म की पूरी टीम ने बड़ौदा की इस ट्रिप की अपनी ताजा तस्वीरें फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। क्योंकि अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किसी भी फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ था। इस नई शुरुआत के लिए लोग राजामौली को बधाई दे रहे हैं।

#RRRMovie team interacts with the media at the Statue of Unity.#RRRTakeOver #RRROnMarch25th pic.twitter.com/eEW7mABdGi

— RRR Movie (@RRRMovie) March 20, 2022