शादी के बाद मीडिया के सामने आया नया जोड़ा, रणबीर ने आलिया को गोद में उठाया Ranbir-Alia Came In Front Of Media

शादी के बाद मीडिया के सामने आया नया जोड़ा, रणबीर ने आलिया को गोद में उठाया Ranbir-Alia Came In Front Of Media

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

Ranbir-Alia Came In Front Of Media: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) शादी ने मुंबई के पाली हिल स्थित घर ‘वास्तु अपार्टमेंट’ में पंजाबी रीति-रिवाज से सात फेरे लिए सात जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए और एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। रणवीर और आलिया के शादी के बंधन में बंधने के बाद सोशल मीडिया पर ‘#Mr & Mrs Kapoor’ ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले कपल की हल्दी, चूड़ा सेरेमनी और कुल देवता की पूजा जैसी सभी रस्में हुईं। सभी रस्मों के दौरान दोनों के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ सेलेब्स ही मौजूद रहे।

सात जन्मों के बंधन में बंधने के बाद आलिया और रणबीर शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और कैमरा के सामने कई पोज़ दिए। शादी के जोड़े में बॉलीवुड का यह नया जोड़ा बेहद क्यूट नजर आ रहा है।

