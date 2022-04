तेलुगु फिल्म निर्माता नारायण दास नारंग का निधन Narayan Das Narang passes away

आज समाज डिजिटल , नई दिल्ली :

Narayan Das Narang passes away : वयोवृद्ध फिल्म निर्माता नारायण दास नारंग जिन्होंने कई टॉलीवुड फिल्मों को बैंकरोल किया है। 76 की उम्र में उन्होंने मंगलवार को हैदराबाद में अंतिम सांस ली।

इंडिन फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर शोक संदेश के साथ इस खबर की पुष्टि की। तेलुगु फिल्म उद्योग के एक बेहद सम्मानित व्यक्तित्व ..नारायणदास समूह के अध्यक्ष और एक प्रसिद्ध निर्माता, प्रदर्शक और फाइनेंसर थे।

साउथ के स्टार महेश बाबू ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर दिग्गज स्टार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा नारायणदास नारंग गरु के निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। हमारे फिल्म उद्योग में एक विपुल व्यक्ति .. उनकी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जाएगा। उनके साथ काम करने और जानने का सौभाग्य मिला।”

Shocked and saddened by the demise of #NarayanDasNarang garu. A prolific figure in our film industry.. his absence will be deeply felt. A privilege to have known and worked with him. pic.twitter.com/SLe1OCCOeZ

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 19, 2022