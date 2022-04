‘जर्सी’ 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज Jersey Film Trailer 2

आज समाज डिजिटल, मुंबई:

Jersey Film Trailer 2 : शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्म ‘जर्सी’ का पहला ट्रेलर रिलीज होने के करीब चार महीने बाद सोमवार को फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। शाहिद ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। सोशल मीडिया पर ‘जर्सी’ के ट्रेलर की घोषणा करते हुए, शाहिद ने लिखा, “खून, पसीना, भावनाएं और ढेर सारा प्यार!”। आपको बता दें कि ‘जर्सी’ 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

Blood, sweat, emotions and a whole lot of love!♥️

Experience Arjun and his story! #JerseyTrailer dropping at 1pm today.

(1/2) pic.twitter.com/G8435BWSzD

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) April 4, 2022