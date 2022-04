गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी के घर खुशियों दी ने दस्तक Gurmeet-Debina Baby Girl

Gurmeet-Debina Baby Girl : टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है। 3 अप्रैल रविवार को देबिना ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया और यह कपल माता-पिता बन गया है। गुरमीत चौधरी और देबिना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें हर तरफ से लगातार बधाई मिल रही है।

With utmost gratitude we welcome our “BABY GIRL” into this world. 3.4.2022 🌸

Thank you for all your love and blessings.

Love & Gratitude

Gurmeet & Debina.

.#gurbina #gurmeetchoudhary #debinabonnerjee pic.twitter.com/d0uqvgRuPb

— GURMEET CHOUDHARY (@gurruchoudhary) April 4, 2022