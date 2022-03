Day 12 Of Valimai Box Office Collection

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Day 12 Of Valimai Box Office Collection : साउथ सुपरस्टार अजित कुमार (Ajith Kumar) की फिल्म वलिमै (Valimai) अब 150 करोड़ रुपये आंकड़े के करीब आ खड़ी हुई है। फिल्म Valimai को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म (Valimai) ने शानदार कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक रकम हासिल कर ली है।

हालांकि ये फिल्म(Valimai) हिंदी सर्किल में खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। फिल्म(Valimai) ने दूसरे वीकेंड में अपने खाते में बड़ी रकम जोड़ते हुए 149 करोड़ रुपये हासिल कर लिए हैं। इस बारे में ट्रेड एक्सपर्ट मनोबाला विजयबालने ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके दी है।

ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक अजित कुमार स्टारर ये फिल्म तमिलनाडु सर्किल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिसकी वजह से फिल्म ने सिर्फ तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर ही 149.67 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में कुल 133.47 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। जिसके बादफिल्म ने दूसरे गुरूवार 3.42, शुक्रवार 3.60, शनिवार 4.15 और रविवार के दिन 5.03 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की। इसके साथ ही फिल्म 149 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है।

वर्ल्डवाइड फिल्म Valimai ने की धांसू कमाई

साउथ फिल्मों के कारोबार पर पैनी नजर रखने वाले ट्रेड एक्सपर्ट मनोबाला विजयबालन ने एक और ट्वीट कर बताया है कि ये फिल्म तमिलनाडु के अलावा वर्ल्डवाइड स्तर पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर करीब 200 करोड़ रुपये कमा डाले हैं।

हालांकि तमिल स्टार अजित कुमार का जलवा हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला है। फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में अब तक कुल 2 करोड़ रुपये की रकम ही जुटाई है।

ये आंकड़ा बेहद खराब माना जा रहा है। वलिमै का क्रेज हिंदी बेल्ट के दर्शकों को भी था। इसके ट्रेलर से लेकर टीजर तक हर प्रमोशनल इवेंट को हिंदी दर्शकों ने सराहा था। मगर दर्शकों का ये प्यार हिंदी बॉक्स ऑफिस पर देखने को नहीं मिला।

ऑस्ट्रेलिया में वलीमाई की कमाई Valimai Box Office Collection

ऑस्ट्रेलिया में वलीमाई ने दो हफ्ते में 1.18 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। सिरुथाई शिवा की विवेगम के बाद यह उनके करियर में अजित कुमार का दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी है। उन्होंने लिखा, “#ऑस्ट्रेलिया बॉक्स ऑफिस पर, #Valimai के दूसरे सप्ताहांत के अंत में कुल कमाई – A$ 205,197 [Rs 1.18 करोड़]। अभिनेता #AjithKumar #Vivegam (sic) के बाद #ऑस्ट्रेलिया में #ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा ग्रॉसर है। ।”

न्यूजीलैंड में वलीमाई की कमाई

वही न्यूजीलैंड में, वलीमाई दो सप्ताह में 11.25 लाख रुपये की कमाई करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई।

