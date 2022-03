Dasvi Teaser

आज समाज डिजिटल, मुंबई

प्रशंसकों को एक बार फिर से हैरान कर देने वाले अभिषेक बच्चन अपनी अगली फिल्म दसवीं के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। सोमवार को अभिषेक ने फिल्म का एक टीज़र साँझा किया और अपने चरित्र गंगा राम चौधरी को पेश किया, जो जेल में है और उसने जेल के अंदर से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने का फैसला किया है। दसवीं में अभिषेक के साथ यामी गौतम और निम्रत कौर भी हैं। टीज़र को साझा करते हुए, अभिषेक ने यह भी खुलासा किया कि फिल्म Jio Cinema और Netflix पर स्ट्रीम होगी।

Dasvi Teaser

अभिषेक ने अपने ट्विटर पर लिखा, “From student to student, all the best for Dasvi’s exams! #Dasavi Streaming from 7th April on @JioCinema & @NetflixIndia.” वीडियो में, अभिषेक अपने सभी साथी जेल साथियों को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहा है कि वह बहुत अधिक शोर न करें क्योंकि वह 10 वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहा है। अभिनेता को कुर्ता और पायजामा पहने देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ‘जेल से दसवीं करना मेरा शिक्षा का अधिकार है’ टैगलाइन के साथ एक पोस्टर साझा किया।

Dasvi Teaser

फिल्म के अभिषेक बच्चन के पहले पोस्टर में पगड़ी और कुर्ता-पायजामा के साथ सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में अभिषेक के अलावा यामी एक आईपीएस ऑफिस के रूप में नजर आएंगी जबकि निम्रत एक राजनेता की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की घोषणा के समय उनके पोस्टर पहले जारी किए गए थे।

Dasvi Teaser

फिल्म के बारे में बात करते हुए, दसवीं को जियो स्टूडियोज और दिनेश विजान द्वारा समर्थित और तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित किया गया है। इसने निर्देशक ओटीटी रिलीज़ का विकल्प चुना है और यह 7 अप्रैल, 2022 से Jio Cinema और Netflix पर स्ट्रीम होगा।

Dasvi Teaser

Read Also : Pooja Banerjee And Sandeep Sejwal Share Daughter’s Picture लिखा हमारी गुलाबो

Read Also : शादी में सुंदर दिखना चाहते हो तो इस प्रकार चुने परफेक्ट ड्रेस Perfect Wedding Dress

Connect With Us : Twitter Facebook