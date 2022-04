सेलिब्रिटी देख चुके हैं फिल्म ‘रनवे 34’, सोशल मीडिया पर शेयर किए रिव्यू

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

अजय देवगन की फिल्म ‘रनवे 34’ 29 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह हैं। फिल्म के सितारे काफी समय से इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म की कहानी एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की जांच के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

रितेश देशमुख, जेनेलिया, जैकी भगनानी और कपिल शर्मा जैसी हस्तियों ने इस फिल्म को देखा है और इन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू शेयर किया है। हाल ही में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह भी ‘द कपिल शर्मा शो’ में फिल्म का प्रमोशन करने गए थे।

कपिल शर्मा ने ट्विटर पर लिखा

कपिल शर्मा ने ट्विटर पर लिखा ‘सुंदर, शानदार, रोमांच से भरपूर, सभी कलाकारों का शानदार अभिनय, क्या खूबसूरत फिल्म रनवे 34 है, ताली बजाने का इमोजी भी शेयर किया और अजय देवगन के लिए लिखा ‘पाजी को शानदार डायरेक्शन के लिए बधाई’ ।

Beautiful, brilliant, full of thrill, wonderful performance by all the actors, what a beautiful film #Runway34 is 👏👏👏 kudos to @ajaydevgn paji for the wonderful direction 👍👏👏👏🎉🤗 pic.twitter.com/2qyl7szzgQ — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) April 26, 2022

जैकी भगनानी ने कहा, फिल्म जरूर देखनी चाहिए

रकुल प्रीत सिंह की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए जैकी भगनानी ने कहा कि ‘रनवे 34 जरूर देखें’। इसके साथ ही ट्विटर पर फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर अजय देवगन की जमकर तारीफ हुई है।

जेनेलिया ने रकुल प्रीत पर बरसाया प्यार

वहीं जेनेलिया डिसूजा ने रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन के साथ इंस्टा स्टोरी पर तस्वीर शेयर कर लिखा ‘डियर रकुल प्रीत , तुमसे कहना चाहती हूं आप Runway 34 में बहुत बहुत अच्छी हो और मैं आपको इसके लिए शुभकामना देती हूं। आपको और आपके पैरेट्स को मेरा प्यार’।

रनवे 34 देखने के बाद रितेश ने अजय को गले लगाया

Saw #Runway34 last night – Heart pumping aerial thriller meets courtroom drama. A big hug to my friend & brother @ajaydevgn – so proud of what this man is capable of. The plane landing sequence twisted my insides in all possible directions. This actor-director is the BOMB! pic.twitter.com/JDFypMkNkM — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 27, 2022

जेनेलिया डिसूजा के पति और बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख फिल्म देखकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अजय देवगन को गले लगा लिया। उन्होंने ट्विटर पर अजय के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘कल रात दिल को छू लेने वाली एरियल थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा रनवे 34 देखी।

मेरे दोस्त और भाई अजय देवगन को एक बड़ा हग। आपने जो किया है उस पर गर्व है। फ्लाइट के लैंडिंग सीक्ववेंस ने मुझे अंदर से घुमा कर रख दिया। ये एक्टर-डायरेक्टर Bomb हैं। रितेश ने रकुल प्रीत सिंह के काम की जमकर तारीफ की। फिल्म देखकर मेरे अंदर सिहरन हो गई।

The cold look and the deep baritone sent shivers down my spine. @SrBachchan Sir you were awesome as Narayan Vedant. Definitely need a dictionary for the Hindi words. @Rakulpreet how good are u in the film.The vulnerability, Indecisiveness, fear I could feel it all. 👏🏽👏🏽 #Runway34 pic.twitter.com/1pekOh1Cxm — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 27, 2022

वहीं, वत्सल सेठ ने वाइफ इप्शिता दत्ता और अजय देवगन के साथ ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा ‘रनवे 34 देखी, क्या मूवी है।

With our on screen father 😜 Watched Runway34…wow what a movie…an edge of seat thriller!@ajaydevgn as The director The actor simply superb!! #Runway34 #ajaydevgan pic.twitter.com/FfrBQgzenv — Vatsal Sheth (@shethvatsal) April 25, 2022

