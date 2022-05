आज समाज डिजिटल, Bollywood News :

स्टार किड्स सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा जोया अख्तर की आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, फिल्म निर्माता ने शनिवार को घोषणा की। कॉमिक बुक के करैक्टर आर्ची एंड्रयूज और उनके दोस्त अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे।

फिल्म का फर्स्ट-लुक टीज़र और पोस्टर शनिवार को रिलीज़ किया गया है। निर्माताओं ने फिल्म के कलाकारों का परिचय देते हुए टीज़र शेयर किया है।

Grab your picnic baskets and pick out your cutest outfits, we're going to greet the Archie’s gang!

Presenting the cast of THE ARCHIES, a Zoya Akhtar film. pic.twitter.com/EcDrSIjvnR

— Netflix India (@NetflixIndia) May 14, 2022