Akshay-Twinkle’s Dog Cleo Passes Away : बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और ऑथर ट्विंकल खन्ना ने आज (18 मार्च ) मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिये खुलासा किया कि उनके जर्मन शेफर्ड क्लियो का निधन हो गया है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल को छू लेने वाला पोस्ट नोट शेयर किया है और आपने क्लियो के साथ फोंट्स शेयर की है।

They say dogs leave paw prints on our hearts. You took a part of our hearts with you today. Rest well up there, Cleo. Will miss you. pic.twitter.com/N5VaZnM7hj

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 8, 2022