अक्षय कुमार ने शेयर किया ‘रामसेतू’ का पोस्टर, बॉलीवुड के निर्माताओं को KRK ने बताया ‘Big Idiots’

ऐसा लगता है कि कमाल आर खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, का अब उनके जीवन में केवल एक ही मकसद है और वह है बॉलीवुड उद्योग को कोसना। जबकि वह लगातार उद्योग से एक या दूसरे, उनके नवीनतम लक्ष्यों में से एक अक्षय कुमार और उनकी नवीनतम फिल्म राम सेतु है। नीचे वह सब है जो आपको जानना आवश्यक है।

अक्षय कमाल की हिट लिस्ट में रहे हैं और जब से उनके विमल ब्रह्मांड में शामिल होने की खबर सामने आई है, वह खिलाड़ी कुमार पर किसी भी चीज की तरह कटाक्ष कर रहे हैं। वह अपने पुराने बयान और हाल की हरकतों को लेकर अभिनेता को पाखंडी बताते रहे हैं। ताजा है अब रामसेतु(Ram Setu) की वह झलक जिसमें स्वयंभू आलोचक ने एक बड़ी भूल की ओर इशारा किया है।

If they are having torch 🔦 then why are they lighting Mashal to see up? It’s a joke. It’s proof that how big idiots are Bollywood film makers? pic.twitter.com/BRz6JpnnsI

