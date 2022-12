आज समाज डिजिटल, 2022 Highest Return Stock : साल 2022 शेयर बाजार निवेशकों के लिए ज्याद रिटर्न देने वाला तो नहीं रहा है। विश्वभर में जहां एक ओर महंगाई सबसे बड़ी समस्या बनी रही तो वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध से निवेशकों में ग्लोबली टेंशन बनी रही। उधर, चीन में बार बार फन उठा रहे काेरोना वायरस के कारण भी काफी सारी कंपनियों को नुकसान हुआ है। इन सब हालातों के बावजूद साल 2022 में कई सारे ऐसे शेयर भी रहे हैं जिन्होंने तगड़ा रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

हम बात कर रहे हैं Adani Group के शेयर के बारे में। इस साल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के शेयरों (Adani Power Stock) ने निवेशकों को जमकर पैसा कमाकर दिया है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 200 फीसदी से अधिक चढ़ा है। अडानी पावर ने इस साल कई बड़ी डील पूरी की है और इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी पड़ा है। वहीं बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 में भी यह शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है। (Adani Group Stock)

ब्लूमबर्ग वर्ल्ड इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, बेस्ट परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया के टॉप-5 शेयरों में अडानी पावर के स्टॉक शुमार हुआ है। पिछले एक साल में अडानी पवार के शेयरों ने 209.18 फीसदी की छलांग लगाई है। 16 दिसंबर 2021 को अडानी पावर के शेयर 101.30 रुपये पर थे। आज ये स्टॉक 312 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले छह महीने में इस स्टॉक ने 20 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है।

हालांकि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन में शुक्रवार को बाजार में गिरावट के करण अडानी पावर के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक 2.80 अंक या 0.89 फीसदी की गिरावट के साथ 312.65 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। अडानी पावर के शेयर आज 315 रुपये पर खुला और 317 रुपये इंट्राडे हाई पर पहुंचे।

इसके बाद ये गिरकर 310.45 रुपये पर आ गए। पिछले एक साल की बात करें तो अडानी पावर ने अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर ने एक साल के अंदर ही निवेशकों के पैसे डबल कर दिए हैं। (Adani Group Stock)

अडानी पावर ने 52 सप्ताह में 70 रुपये से बढ़कर 432 रुपये तक का सफर तय किया है। पिछले दो-तीन साल के दौरान गौतम अडानी संपत्ति तेजी से बढ़ी है। गौतम अडानी की नेटवर्थ में इस शानदार ग्रोथ के पीछे अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है7

जानिए दुनिया के टॉप 5 शेयरों के बारे (Best Stocks in the World)