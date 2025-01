Chandigarh News: भारत के भाग्य के निर्माता हैं मतदाता श्री गुलाब चंद कटारिया।

By

Chandigarh News: चंडीगढ़ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर 42, चंडीगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक, श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र के महत्व और मतदाताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असली शासक जनता है और हम नेता केवल उनके प्रतिनिधि हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक मतदाता को यह महसूस करना चाहिए कि भारत के भाग्य का निर्माण उनके मताधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है।उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए इसे सरकार से ऊपर और स्वतंत्र बताया।

श्री कटारिया ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में समय के साथ बड़े बदलाव आए हैं, जो इसे अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बना रहे हैं। पहले जहां मतगणना मैन्युअल होती थी, अब यह प्रक्रिया ईवीएम के माध्यम से तेज और सटीक हो गई है।कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी नागरिकों से 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने मतदाताओं को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि उनका प्रत्येक वोट देश के भविष्य को संवारने का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा, “भारत का मतदाता यह सोचे कि भारत के भाग्य का निर्माता मैं हूं। मेरे बटन दबाने से हिंदुस्तान की तकदीर तय होगी।

कटारिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान न केवल हमें अधिकार देता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। उन्होंने मतदान को न केवल एक अधिकार, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी बताया।

इस अवसर पर कार्यक्रम में नए मतदाताओं का विशेष रूप से स्वागत किया गया और उन्हें “Proud to be a Voter – Ready to Vote” बैज पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने नए मतदाताओं को प्रेरित किया कि वे न केवल लोकतंत्र का हिस्सा बनें, बल्कि इसे मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम “मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान अवश्य करेंगे हम” ने जनता को मतदान के महत्व को समझने और इसे एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने का संदेश दिया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सभी नागरिकों को जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत हों।कार्यक्रम में चंडीगढ़ के सभी 614 मतदान केंद्रों पर भी समारोह आयोजित किए गए, जहां नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किए गए और उन्हें चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी हरि कल्लीकट, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव, और संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सौरभ कुमार अरोड़ा, अन्य सहायक निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।