Himachal Gold-Silver Price Today: आज सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, जानें हिमाचल का आज का रेट

Himachal Gold-Silver Price Today 17 August 2026: हिमाचल प्रदेश में आज, 17 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के भाव बढ़े हुए स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले ताजा बाजार भाव जरूर जांच लें.
हिमाचल में सोने का आज का भाव
हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,320 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,43,200 है.
वहीं, अधिक शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,036 प्रति ग्राम है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,50,360 में मिल रहा है.
चांदी की कीमत भी बढ़ी
सोने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में चांदी के भाव में भी तेजी देखी गई है. फिलहाल चांदी करीब ₹235 से ₹250 प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.
एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,35,000 से ₹2,36,000 के बीच बताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक खरीदारी कीमत स्थानीय सर्राफा बाजार के अनुसार अलग हो सकती है.
आज का चांदी का दाम
चांदी 1 ग्राम: ₹235–₹250 के आसपास
चांदी 1 किलोग्राम: ₹2,35,000–₹2,36,000 के आसपास