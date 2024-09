Bangladesh News: मुहम्मद यूनुस के खिलाफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में उग्र प्रदर्शन

By

Protests In New York Against Muhammad Yunus, (आज समाज), न्यूयॉर्क: बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मुहम्मद यूनुस के खिलाफ देश ही नहीं विदेश में भी लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। अमेरिका के जाने-माने शहर न्यूयॉर्क में होटल के बाहर उग्र प्रदर्शनकारियों ने ‘मुहम्मद यूनुस वापस जाओ’ के नारे लगाए हैं। बता दें कि प्रदर्शन में शामिल ये लोग 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र में शिरकत करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं।

शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री : प्रदर्शनकारी

बता दें कि शेख हसीना सरकार की बर्खास्तगी के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और मुहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर लगाम नहीं लग सकी है। इसी वजह से बांग्लादेश के साथ ही विदेशों में भी यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पोस्टर पर लिखा था- शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री।

यूनुस ने सरकार के प्रमुख के रूप में 8 अगस्त को शपथ ली

प्रदर्शनकारियों ने यूनुस वापस जाओ, पद छोड़ो, के नारे लगाए और हाथों में पकड़े पोस्टर पर लिखा था, शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि शेख हसीना के पीएम पद से त्यागपत्र देकर देश छोड़ने के बाद संसद को भंग कर दिया गया था। उसके बाद 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ली थी।

गंदी राजनीति के साथ सत्ता में आए हैं यूनुस : प्रदर्शनकारी

प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि यूनुस गंदी राजनीति के साथ सत्ता में आए हैं। उनका कहना है कि मुहम्मद यूनुस ने अवैध और असंवैधानिक रूप से सत्ता हासिल की है। उनके सत्ता संभालने के बाद भी बहुत से लोग मारे गए और अभी तक हमारी निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है।

