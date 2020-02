PM Modi and US President Trump issued joint statement, signing defense deal, talks on trade deal: पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया संयुक्त बयान, रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर, ट्रेड डील पर होगी बातचीत