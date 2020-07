Defense Minister Rajnath Singh said in the conference of commanders, the Air Force is ready to face any situation: कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसी भी स्थिति से मुकाबले के लिए तैयार रहे एयर फोर्स