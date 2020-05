Corona virus infection- 2573 new cases in 24 hours in the country, 83 deaths, number of infected in the country 42836 patients, 1389 deaths: कोरोना वायरस संक्रमण- देश में चौबीस घंटे में 24 घंटे में2573 नए मामले, 83 की मौत, पूरे देश में संक्रमितों की संख्या 42836 मरीज, 1389 मौतें