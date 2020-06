Corona global epidemic – the number of corona continuously increased, the number of patients in the country increased to 2,66,598, around ten thousand cases in twenty four hours: कोरोना वैश्विक महामारी- कोरोना की संख्या में लगातार इजाफज्ञ, देश में मरीजों की संख्या 2,66,598 हुई, चौबीस घंटे में दस हजार के करीब मामले