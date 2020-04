Corona epidemic – Odisha government extended lockdown period for the first time in the country, Odisha will remain closed till April 30: कोरोना महामारी-देश में सबसे पहले ओडिशा सरकार ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, 30 अप्रैल तक बंद रहेगा ओडिशा

Corona epidemic – Odisha government extended lockdown period for the first time in the country, Odisha will remain closed till April 30: कोरोना महामारी-देश में सबसे पहले ओडिशा सरकार ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, 30 अप्रैल तक बंद रहेगा ओडिशा