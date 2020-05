Corona Crisis – 56 thousand in the Corona infected country, recovery rate increased to 29.36% – Ministry of Health: कोरोना संकट- देश मेंकोरोना संक्रमित देश में 56 हजार, रिकवरी रेट बढ़कर 29.36% हुआ-स्वास्थ्य मंत्रालय

Corona Crisis – 56 thousand in the Corona infected country, recovery rate increased to 29.36% – Ministry of Health: कोरोना संकट- देश मेंकोरोना संक्रमित देश में 56 हजार, रिकवरी रेट बढ़कर 29.36% हुआ-स्वास्थ्य मंत्रालय