After the Parliament and Mumbai terror attacks, the Air Force was ready for an air strike, the government did not allow – BS.Dhanoa : संसद और मुंबई आतंकी हमलों के बाद वायुसेना एयर स्ट्राइक के लिए तैयार थी, सरकार ने नहीं दी इजाजत-बीएस. धनोआ