आज समाज डिजिटल, WHO disclosed On Wine and Liquar : क्या आप भी शराब का सेवन करते हैं तो जरा इस खबर पर एक बार नजर दौड़ाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे जानकार आप हैरान हो जाओगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कैंसर और शराब को लेकर दावा किया है कि शराब की पहली बूंद के साथ ही कैंसर का खतरा शुरू हो जाता है। इसलिए शराब की कितनी भी मात्रा को मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है।

एल्कोहल और कैंसर का सीधा लिंक

एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही एक खुलासा हुआ है कि एल्कोहल और कैंसर का सीधा लिंक होता है। रिसर्च में पता चला है कि अमेरिका में अधिकतर लोग इस खतरे के बारे में नहीं जानते हैं। यह स्टडी अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एसोसिएट डायरेक्टर विलियम एमपी क्लेन के निर्देशन में की गई थी।

शराब और बीयर जैसी एल्कोहल वाली ड्रिंक्स पीने से माउथ और थ्रोट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, लिवर कैंसर, ऐसोफैगस कैंसर समेत 7 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। स्टडी के शोधकर्ताओं का कहना है कि कुछ लोगों को लगता है कि वाइन पीना हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइन और बीयर पीने से भी कैंसर का खतरा बढ़ता है।

वहीं द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित WHO के एक बयान के मुताबिक “जब शराब पीने की बात आती है, तो ऐसी कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है जो स्वास्थ्य को प्रभावित न करे। पीने वाले के स्वास्थ्य के लिए जोखिम किसी भी मादक पेय की पहली बूंद से शुरू हो जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि कम शराब पीना स्वास्थय के लिए सुरक्षित है जैसा कि दशकों से कहा जा रहा है।

रेड वाइन को लेकर भी है भ्रम (WHO disclosed On Wine and Liquar)

कहा गया है कि कि कुछ लोग सोचते हैं कि रेड वाइन फायदेमंद होती है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। कैंसर से बचने के लिए किसी भी तरह के एल्कोहोलिक ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे ही लोग शराब पीना शुरू करते हैं, वैसे ही उनके शरीर में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।

हर साल 10 लाख लोगों की मौत कैंसर से होती है (Who Alert)

महामारी के बाद लोगों में शराब पीने का चलन बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा अब ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं और इससे कैंसर के मामले बढ़ने की आशंका है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल कैंसर की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं।

साल 2020 में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई थी।सबसे ज्यादा कॉमन ब्रेस्ट, लंग, कोलन एंड रेक्टम और प्रोस्टेट कैंसर हैं, जो लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। हर साल करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कैंसर हो जाता है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के कैंसर लोगों पर मौत बनकर टूटते हैं।

