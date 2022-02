आज समाज डिजिटल,नई दिल्ली

Tesla Will Not Get Tax Exemption अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार (electic car) बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत सरकार से बड़ा झटका लगा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एलन मस्क की आयात शुल्क पर छूट की मांग को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस अरबपति हैं।

टेस्ला की मांग पर सरकार ने दिया ये जवाब

सरकार के मुताबिक देश के नियम पहले ही इजाजत देते हैं कि उत्पादक आंशिक रूप से बने वाहनों को देश में ला सकते हैं। वहीं, स्थानीय टैक्स चुकाकर असेंबल का काम भी कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा, “हमने इस मुद्दे पर विचार किया।

विदेशी कंपनियों के लिए आयात शुल्क कोई बाधा नहीं है। (Tesla Will Not Get Tax Exemption) मौजूदा आयात शुल्क के ढांचे के बावजूद देश में निवेश आना जारी है।” विवेक जौहरी के मुताबिक टेस्ला ने अब तक भारत में लोकल मैनुफैक्चरिंग और खरीद की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

मस्क को हो रही दिक्कत

आपको बता दें कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारत सरकार से आयात शुल्क कम करने की मांग की थी। (Tesla Will Not Get Tax Exemption) बीते दिनों मस्क ने ये तक कह दिया था कि भारत में उत्पाद उतारने के लिए उसे सरकार के स्तर पर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इसके बाद तेलंगाना समेत अलग-अलग राज्यों ने मस्क को प्लांट लगाने के लिए न्यौता दिया था।

