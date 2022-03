Bhoiguda Fire News Update

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के भोईगुड़ा में लोहे और प्लास्टिक के कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 11 प्रवासी श्रमिकों की मौत पर गहर दुख व्यक्त किया और ट्वीट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने इस घटना में मारे गए सभी 11 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। मोदी ने कहा कि मुआवजे का भुगतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से किया जाएगा।

Pained by the loss of lives due to a tragic fire in Bhoiguda, Hyderabad. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of the deceased: PM @narendramodi

