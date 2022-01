इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey From UP : पोलस्ट्रैट-न्यूजएक्स के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण (Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey From UP) के सर्वे में परिणाम आया है कि आगामी विधानसभा चुनावों (assembly elections in 2022) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उत्तर प्रदेश (UTTAR PRADESH) में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है।

403 सीटों में से, बीजेपी+ के 40.9 फीसदी वोट शेयर के साथ 218-223 सीटें जीतने की उम्मीद है। एसपी+ (SP) के 36.4% वोट शेयर के साथ 152-157 सीटें हासिल करके एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की उम्मीद है। सर्वे बताती हैं कि बसपा (BSP) और कांग्रेस (CONGRESS) के लिए बीजेपी और एसपी के खिलाफ चुनावी मैदान में अपनी जमीन बनाए रखना एक कठिन काम होगा।

जहां बसपा को 12.3% वोट शेयर के साथ 19-22 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को 5.9% वोट शेयर के साथ 5-6 सीटें हासिल करने की उम्मीद है। अन्य को 4.5% वोट शेयर के साथ 0-2% सीटें मिलने की उम्मीद है।

पसंदीदा सीएम उम्मीदवार Polstrat-NewsX Pre-Poll Survey From UP

47.51% मतदाता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2022 में अपनी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी बरकरार रखें। सर्वेक्षण से पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ महिला (49.14%) और पुरुष (51.51%) उत्तरदाताओं के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं, जो 36-45 आयु वर्ग में अधिक लोकप्रिय हैं। बाकी की तुलना में वर्ष (55.62%), उच्च जाति के हिंदुओं (64%) और अवध क्षेत्र (62.74%) में दूसरों की तुलना में।

सपा के अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। 38.93% उत्तरदाताओं ने 2022 में मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश को अपनी पसंद के रूप में चुना। शेष उत्तरदाताओं के वोट मायावती (5.31%), प्रियंका गांधी वाड्रा (3.42%), और अन्य (4.83%) के बीच विभाजित हो गए।

ओमिक्रॉन संकट के बीच पोल रैलियां

ओमिक्रॉन मामलों में वृद्धि के बीच जब मतदान रैलियों के आयोजन के बारे में पूछा गया, तो 60.8% उत्तरदाताओं ने इस विचार से असहमति जताई, जबकि केवल 24.75% उत्तरदाताओं ने इस विचार के पक्ष में थे।

क्या धर्म एक निर्णायक कारक होगा?

46.52% उत्तरदाताओं का मानना है कि चुनाव में धर्म एक निर्णायक कारक होगा, 4.32% ने कुछ हद तक कहा; जबकि 39.23% ने कहा कि ऐसा नहीं है, और शेष 9.94% ने कहा कि वे नहीं कह सकते/नहीं जानते।

कानून और व्यवस्था की स्थिति

अधिकांश उत्तरदाताओं (78.68%) ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की सराहना की। हालाँकि, कुल उत्तरदाताओं में से केवल 47.30% ही परिवर्तन को कठोर मानते हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 31.38% का कहना है कि केवल मामूली सुधार हुआ है। वहीं 12.67 फीसदी उत्तरदाताओं का कहना है कि योगी सरकार के तहत राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है.

पंजाब में पीएम मोदी के सुरक्षा उल्लंघन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार?

अंत में, 46.28% उत्तरदाताओं ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को राज्य में पीएम मोदी की सुरक्षा को गलत तरीके से संभालने के लिए दोषी ठहराया। 30.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से विपरीत राय रखी।

