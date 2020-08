Sonia Gandhi holds virtual meeting with CM of seven states in connection with JEE and NEET exam: जेईई और एनईईटी परीक्षा के संबंध में सोनिया गांधी ने सात र ाज्यों के सीएम के साथ की वर्चअल बैठक, एक साथ सात राज्य परीक्षा के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट