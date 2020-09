Rule book thrown in front of Deputy Chairman in Rajya Sabha, tearing paper and breaking mic, Naidu can take action against parliaments: राज्यसभा में उपसभापति के सामने फेंकी रूल बुक, कागज फाड़ने और माइक तोड़, नायडू ले सकते संसदों के खिलाफ एक्शन

Rule book thrown in front of Deputy Chairman in Rajya Sabha, tearing paper and breaking mic, Naidu can take action against parliaments: राज्यसभा में उपसभापति के सामने फेंकी रूल बुक, कागज फाड़ने और माइक तोड़, नायडू ले सकते संसदों के खिलाफ एक्शन