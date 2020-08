RBI has accepted my warning of the crisis of the economy, economic disaster will not be overcome by diverting media attention – Rahul Gandhi: र्थव्यवस्था के संकट की मेरी चेतावनी को आरबीआई ने माना, मीडिया में ध्यान भटकानेसे आर्थिक आपदा दूर नहीं होगी – राहुल गांधी