Punjab budget: Captain government gives increased relief to farmers, loans of 1.13 lakh farmers will be waived of 1,186 crores: पंजाब बजट: कैप्टन सरकार ने दी किसानों को बढ़ी राहत, माफ होंगे 1.13 लाख किसानों के 1,186 करोड़के लोन