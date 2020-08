Major accident in Kerala – Air India crashes on the runway, accident occurred during landing: केरल में बड़ा हादसा- एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसलकर दो टुक्कड़े हुआ, पायलट की मौत, विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई

Major accident in Kerala – Air India crashes on the runway, accident occurred during landing: केरल में बड़ा हादसा- एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसलकर दो टुक्कड़े हुआ, पायलट की मौत, विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई