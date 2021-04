Kashi Vishwanath temple-Gyanvapi mosque to be archaeological survey, committee to be formed of 5 members: काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद को होगा पुरातात्विक सर्वेक्षण, 5 सदस्यों की बनेगी कमेटी