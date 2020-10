Hathras: The victim’s brother said, hit Tau’s chest with a leg, everyone stopped the phone, the police were threatening: हाथरस: पीड़िता का भाईने कहा, ताऊ की छाती पर पैर से मारा, सबके फोन बंद करा दिए पुलिस ने, धमकी दे रहे

Hathras: The victim’s brother said, hit Tau’s chest with a leg, everyone stopped the phone, the police were threatening: हाथरस: पीड़िता का भाईने कहा, ताऊ की छाती पर पैर से मारा, सबके फोन बंद करा दिए पुलिस ने, धमकी दे रहे