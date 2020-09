Governor Koshyari, who came in between Kangana Ranaut and Uddhav Thackeray’s fight, will send a report against the Uddhav government to the Center! कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की लड़ाई के बीच में आए गवर्नर कोश्यारी, उद्धव सरकार के खिलाफ केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट!

Governor Koshyari, who came in between Kangana Ranaut and Uddhav Thackeray’s fight, will send a report against the Uddhav government to the Center! कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की लड़ाई के बीच में आए गवर्नर कोश्यारी, उद्धव सरकार के खिलाफ केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट!