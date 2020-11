Farmers Movement- Farmers’ movement reached Delhi even on fifth day, said, we have come to Delhi for decisive fight: किसान आंदोलन- दिल्ली पहुंचे किसानों का आंदोलन पांचवे दिन भी जारी, कहा, हम निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं

Farmers Movement- Farmers’ movement reached Delhi even on fifth day, said, we have come to Delhi for decisive fight: किसान आंदोलन- दिल्ली पहुंचे किसानों का आंदोलन पांचवे दिन भी जारी, कहा, हम निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं