Farmer Movement: We are committed for the betterment of farmers, hope for solution in Friday’s talks- Agriculture Minister Narendra Singh Tomar: किसान आंदोलन: हम किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध , शुक्रवार की वार्ता में समाधान की उम्मीद- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर