Defense Minister said that China has encroached, Minister of State said that there is no encroachment, fear of what? – Rahul Gandhi: रक्षामंत्री बोले चीन ने अतिक्रमण किया, राज्यमंत्री बोलेअतिक्रमण नहीं हुआ, आखिर डर किस बात का?-राहुल गांधी