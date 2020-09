Corona virus – Corona cases exceed 39 lakh in September, 83,341 new cases in 24 hours: कोरोना वायरस- देश में सिंतबर की शुरुआत के साथ ही आंकड़ों ने पकड़ी रफ्तार, देश मेंकोरोना मामले 39 लाख पार, 24 घंटे में 83,341 नए केस

Corona virus – Corona cases exceed 39 lakh in September, 83,341 new cases in 24 hours: कोरोना वायरस- देश में सिंतबर की शुरुआत के साथ ही आंकड़ों ने पकड़ी रफ्तार, देश मेंकोरोना मामले 39 लाख पार, 24 घंटे में 83,341 नए केस