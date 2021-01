Corona vaccination campaign- Corona vaccine received more than a million people on the first day, PM was emotional during the address: कोरोना टीकाकरण अभियान- पहले दिन ही लाख से ज्यादा लोगों को मिला कोरोना वैक्सीन, संबोधन के दौरान भावुक हुए थे पीएम