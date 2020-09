Corona infection – the number of coron infects increases, one million new cases were reported in eleven days, the number of corona patients reached 40 to 50 lakhs: कोरोना संक्रमण – कोरोन संक्रमितों की संख्या में तेजी, ग्यारह दिन में दस लाख नए मामले सामने आए, 40 से 50 लाख पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या