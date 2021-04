Corona infection – horrific consequences of the second wave in the country, the figure of increased deaths, 459 people died in twenty four hours: कोरोना संक्रमण- देश मेंदूसरी लहर के भयंकर परिणाम, बढ़ा मौतों का आंकड़ा, चौबीस घंटों में459 लोगों की मौत